وزير الصحة: “لم نكن على خطأ عند اختيارنا لدواء كلوروكين”

دافع وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الخميس، عن خيار استعمال دواء كلوروكين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، معتبرا ان الجزائر “ليس لديها خيارا آخرا”.

وصرح الوزير للصحافة على هامش ندوة مرئية عن بعد نشطها مع خبير من وزارة الصحة الصينية قائلا “لسنا على خطأ”.

وأضاف الوزير ان بروتوكول العلاج الذي اعتمدته الجزائر “قد حظي بموافقة اللجنة العلمية” التي انشأها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف الوزير ان “اختيار هذا العلاج المضاد للملاريا لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19 تم بالنظر الى التجارب التي اجريت في بلدان أخرى تمتلك نظام صحة ذو نوعية”، مشيرا في هذا السياق الى حالة الصين التي يبدو انها نجحت في التحكم في الوباء”.