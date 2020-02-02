وزير الصحة: لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا وكل ماتم تداوله مجرد إشاعات

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد على أنه لم يتم تسجيل أي حالة لفيروس كورونا داخل التراب الجزائري.

وكذب المسؤول الأول عن قطاع الصحة في الجزائر الإشاعات التي تم تداولها والتي تفيد بتسجيل إصابات بهذا الفيروس في الجزائر

.كشفت التحاليل الطبية التي أجريت على الطالبتين اللتين تم تحويلهما إلى مستشفى القطار، عدم اصابتهما بفيروس “كورونا”.

وحسب مصادر فإن الطالبتين تعانيان من نزلة زكام حادة فقط، ولا تحملان فيروس كورونا.

الطالبتان تم تحويلهما إلى مستشفى القطار مباشرة بعد نزولهما بمطار هواري بومدين الدولي قادمتين من الصين، كما تم عزلهما خوفا من إصابتهما من فيروس “كورونا”.