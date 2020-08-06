وزير الصحة: عدد المصابين في الشارع أكثر بكثير من الحالات المكتشقة

وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن الحالات الإيجابية المصرح بها هي فقط من تخضع لتحاليل PCR، مبرزا أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها كلها مأخوذة من المديريات الولائية للصحة.

وأكد الوزير بن بوزيد، لدى نزوله ضيفا على قتاة الشروق نيوز، أن عدد المصابين في الشارع أكبر بكثير من الحالات المكتشفة، منوها أن عدد الإصابات التي تحصى يوميا تتوقف عند سا 11 صباحا .

وشدد بن بوزيد إلى ضرورة التعايش مع الفيروس لأنه منتشر في كل مكان، وأن هناك ضغط كبير ونقص في آلات الكشف عبر الوطن، فيما تسعى المصالح الصحية إلى تقليص مدة انتظار صدور التحاليل .

وبشأن اقتناء اللقاح، أفاد ذات المسؤول قائلا: “سألتقي سفراء الدول المتقدمة في إنتاج اللقاح لنبدي استعدادنا لاقتنائه..3 مخابر صينية وصلت لمرحلة متقدمة في اختبار اللقاح”، بالإضافة إلى مخبر بريطاني بجامعة أوكسفورد وصل لمرحلة متقدمة في إنتاج اللقاح ومخبرين أمريكيين وصلا للمرحلة الثالثة في إنتاج اللقاح، ليؤكد :” علاقات الجزائر الطيبة مع الدول المنتجة تعطي لنا فرصة اقتناء اللقاح مبكرا” .

وبخصوص المنظومة الصحية في الجزائر، قال المصدر أنها بحاجة لإعادة النظر، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي ترصد كل النقائص في القطاع، فيما يتابع باهتمام ملف إصلاح المستشفيات .