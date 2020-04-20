وزير الصحة: رئيس الجمهورية لديه كل المعطيات وأدق التفاصيل حول كورونا

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لديه كل المعطيات حول الوضع الصحي وحول انتشار وباء كورونا في الجزائر وهو ملم بالعديد من التفاصيل.

وبخصوص القضاء على الوباء نهاية شهر افريل، قال وزير الصحة ” هذا تصريح رئيس الجمهورية وهو عنده المعلومات أكثر مني وان شاء الله سنقضي على هذا الفيروس نهاية شهر افريل”.