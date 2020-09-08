وزير الصحة: توقيع البروتوكول الصحي الخاص بالإستفتاء حول الدستور

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد أ،ه سيتم التوقيع على البروتوكول الصحي الخاص باستفتاء الدستور للوقاية من خطر تفشي الفيروس.

وأضاف الوزير، أن مراسم توقيع البروتوكول ستكون بين رئيس السلطة الوطنية للانتخابات واللجنة العلمية لمتابعة وتطور وباء كورونا.

وأفاد بن بوزيد، أنه تم التطرق لأهم مراحل البروتوكول الخاص بالتجمعات وعملنا داخل اللجنة منذ بداية المنتخبين اولا في الخارج أو الداخل وكذا التباعد الجسدي وغسل اليدين والإمضاء الى غاية خروج المصوت.

وأكد الوزير أن العمل الكبير تم من طرف السلطة بالتنسيق مع كل الوزارات.