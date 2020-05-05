وزير الصحة .. العلاوة تقدم لمن كان في قلب الخطر

قال وزير الصحة اليوم الثلاثاء خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية الشلف، أن المنظومة الصحية بالجزائر وإن تقدمت فتبقى هناك نقائص مسجلة.

مؤكدا ان المنظومة الصحية ستتحسن وستكون جديدة بعد إنتهاء الوباء.

وأضاف الوزير، أن سبب إرتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس تعود إلى زيادة عدد مراكز التحاليل وما يهم أكثر هوعدد الوفيات وحاليا تم تسجيل إنخفاض بها.

وأكد وزير الصحة، أنه تم التحكم بالوضع الوبائي بفضل تكاثف جهود الجميع ودعا المواطنين إلى التقيد بالتدابير الوقائية لأن الحالة يمكن أن تكون خطيرة في حال عدم تطبيقهم لإجراءات الوقاية.

وأكد بن بوزيد أن العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية تقدم لمن كان في الصفوف الأولى في مكافحة الوباء وإلى كل من تقرب للخطر.