وزير الصحة: “العلاوة الاستثنائية من حق الذين عرضوا أنفسهم للخطر والمتواجدين في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء”

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، أن العلاوة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مستخدمي قطاع الصحة، من حق المجندين في الصف الأول لمواجهة وباء كورونا فقط.

وفي هذا السياق قال: ” هذه المنحة توجه للأشخاص الذين عرضوا أنفسهم للخطر فقط والمتواجدين في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء، ومن غير المعقول أن يستفيد منها من لم يقم بأي شيء في ظل هذه الظروف”

وأشار الوزير خلال زيارة ميدانية له إلى ولاية شلف أن مدير المؤسسة الاستشفائية هو المسؤول عن وضع قائمة الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذه المنحة، مشيرا إلى أن الأطباء النفسانيين والقابلات معنيين بهذه المنحة أيضا