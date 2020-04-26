وزير الصحة: “الحكومة شرعت في دراسة استراتيجية الخروج من الحجر الصحي”

شدّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، على ضرورة تنظيم عملية رفع الحجر وتكييفه مع الوضع الوبائي المحلي.

وقال الوزير في حوار له مع صحيفة “Le point” الفرنسية إن الحكومة ستباشر مشاورات واسعة مع كل القطاعات المعنية واللجنة العلمية المكلفة برصد الوباء لدراسة استراتيجية الخروج من الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه رغم تسجيل استقرار في عدد الحالات وتراجع عدد الوفيات إلاّ أن إمكانية إعادة انتعاش الوباء وارد.

وأكد بن بوزيد، أن أرقام الأيام القليلة الماضية أظهرت اتجاها عاما نحو الاستقرار في عدد الحالات وانخفاضا في عدد الوفيات لكن “لا نزال حذرين للغاية بشأن الاستنتاجات التي سيتم استخلاصها”، حيث أظهر هذا الوباء أنه يمكن أن ينتعش ويتحدى الأنظمة الصحية مرة أخرى، كما هو الحال في اليابان.

ودعا الوزير الى ضرورة الحذر فيما يتعلّق باحترام كل تدابير الحجر والنظافة الشخصية والحماية في الأماكن العامة والمسافة الجسدية.

وقال الوزير ان استراتيجية الخروج من الحجر الصحي، تخضع حاليا لتحليل معمق لمختلف السيناريوهات المحتملة من قبل اللجنة العلمية المكلّفة برصد الوباء، كما سيكون موضوع مشاورات واسعة داخل الحكومة مع كل القطاعات المعنية.

مشددا على ضرورة ضمان الحفاظ على النتائج المشجعة التي تسجلها الجزائر حاليا، داعيا إلى اليقظة قائلا: “أكرّر دعوتي لليقظة والامتثال الصارم لإجراءات الوقاية والحجر الصحي”.