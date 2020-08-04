وزير الصحة: الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لحماية المصلين في المساجد المقرر فتحها

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لتنظيم التباعد داخل المساجد، التي تقرر فتحها في اجتماع المجلس الأعلى للأمن أمس الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد بن بوزيد أن الدخول إلى المساجد لن يكون إلا بارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد وعلى كل مصل أن يجلب معه السجاد الخاص به.

وأضاف بن بوزيد أن تطبيق التباعد في الشواطئ صعب جدا وستقام عمليات خاصة بالتحسيس لحماية الأشخاص من هذا الوباء الفتاك، موضحا أنه يمكن استغلال خدمات الإطعام في المساحات المفتوحة وليس في القاعات المغلوقة.