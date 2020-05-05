وزير الصحة: الجزائر في استقرار نسبي في تفشي الوباء

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن عدم احترام المواطنين للإجراءات الوقائية ألزم الدولة على إعادة غلق بعض النشاطات المتضررة من الحجر.

وأضاف الوزير خلال زيارته لولاية الشلف اليوم الثلاثاء، أن الجزائر في استقرار نسبي بفضل تكاثف جهود كل القطاعات.

كما شدد الوزير على ضرورة وضع كل جزائري للكمامة من أجل الحد من انتشار الوباء، خاصة لو يستعمل كل مواطن الكمامة يمكننا رفع الحجر.

وأكد الوزير أن الجزائر ستحارب الوباء وستتغلب عليه وننطلق في منظومة صحية جديدة.

وأضاف الوزير أن محاربة هذا الوباء لا يحتاج الجيش الأبيض وحده بل يحتاج لتجند الجميع، خاصة وأن فيه نسبة كبيرة من المواطنين لم يحترموا الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأشار بن بوزيد إلى أنه حاليا لدينا أكثر من 20 مخبر للتحاليل وهذا شيئ ايجابي.