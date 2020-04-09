وزير الصحة: اخترنا الشفافية في تقديم المعطيات المتعلقة بكورونا

أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الخميس، أن الجزائر اختارت الشفافية في تقديم المعطيات المرتبطة بعدد المصابين بفيروس كورونا و عدد الوفيات على إثره.

وقال بن بوزيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “بعض البلدان الأوروبية لا تصرح بعدد الموتى خارج المؤسسات الاستشفائية في حين لا تقوم أخرى بتحاليل خاصة بهذا الفيروس و في جميع الأنحاء هناك نوع من الخلط فيما فضلنا نحن في الجزائر اعتماد الشفافية.

وأضاف الوزير في نفس السياق قائلا: “عدد الوفيات يبدو مرتفعا لأننا أخذنا في الحسبان منذ البداية الوفيات الطبيعية التي لم تكن بالضرورة مرتبطة بفيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “هناك تحاليل تم القيام بها بعد الوفاة أكدت إصابة البعض منهم بهذا الفيروس فيما كانت سلبية لدى البعض الآخر توفوا بكورونا”.

كما اعترف الوزير بصعوبة تحديد إن كانت هذه الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس أو لا في بعض الأحيان”، بما أنه “يمكن أن يتوفى مصاب دون أعراض متأثرا بمضاعفات مرتبطة بكوفيد-19”.