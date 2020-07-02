وزير الصحة:لايوجد نقص ادوات الوقاية من كورونا بالمستشفيات

قام وزير الصحة والسكن واصلاح المستشفيات بزيارة عمل وتفقد الى سطيف اليوم الخميس. حيث اوضح انه لايوجد نقص في ادوات الوقاية على مستوى المستشفيات و أن الصيدلية المركزية تمتلك مخزونا كافيا من أدوات الوقاية من كورونا.

مفيدا بانه تم ابلاغ مديرية الصحة بمطالب بعض أطباء مستشفى سطيف وتم التكفل بها. مضيفا انه سيتم تزويد جميع المستشفيات المتواجدة عبر التراب الوطني بأدوات الوقاية اللازمة.