وزير الشباب والرياضة يفسخ عقد مؤسسة حداد من انجاز ملعب تيزي وزو

أعلن وزير الشباب والرياضة السيد سيد علي خالدي نهار الخميس خلال زيارة العمل والتفقدية التي قادته الى ولاية تيزي وزو بفسخ عقد مؤسسة حداد من انجاز ملعب تيزي وزو المتوقف به الاشغال منذ05/05/2019 وهو القرار الذي جاء بعد التقارير السلبية حول تأخر الاشغال وعدم ملائمة بعضها للمقاييس مع غلق الحساب العام النهائي للمشروع، من جانب ا علن عن اعد اد دفتر شروط متعلق باتمام اا شغال المتبقية مع اطلاق مناقصة وطنية لاختيار متعامل جديد لاتمام ااطشغال وفقا للقانون ، وتم تكلف كل من والي الولاية محمود جامع ومدير الشباب والرياضة لتنفيذ هذه القرارات مع اعطائها ااخولوية القصوى

محمد بن ترار