وزير الشباب والرياضة يفسخ عقد مؤسسة حداد من انجاز ملعب تيزي وزو

الأولى
عن سارة يوبي 1٬130

أعلن وزير الشباب والرياضة السيد سيد علي خالدي نهار الخميس خلال زيارة العمل والتفقدية التي قادته الى ولاية تيزي وزو بفسخ عقد مؤسسة حداد من انجاز ملعب تيزي وزو المتوقف به الاشغال منذ05/05/2019 وهو القرار الذي جاء بعد التقارير السلبية حول تأخر الاشغال وعدم ملائمة بعضها للمقاييس مع غلق الحساب العام النهائي للمشروع، من جانب ا علن عن اعد اد دفتر شروط متعلق باتمام اا شغال المتبقية مع اطلاق مناقصة وطنية لاختيار متعامل جديد لاتمام ااطشغال وفقا للقانون ، وتم تكلف كل من والي الولاية محمود جامع ومدير الشباب والرياضة لتنفيذ هذه القرارات مع اعطائها ااخولوية القصوى
محمد بن ترار

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك