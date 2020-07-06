وزير الشباب والرياضة #سيد_علي_خالدي..يتكلم عن البطل الأولمبي توفيق مخلوفي

أكد سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، أن إستئناف الدوري وكل المنافسات الرياضية، متعلق بقرار من اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.

وفي تصريحات للإذاعة الوطنية، أكد خالدي أن هيئته طالبت من كل الإتحاديات إرسال ” بروتوكولات” صحية، من أجل تقديمها للجهات المختصة للفصل في مصير المنافسات في ظل تفشي وباء كورونا.

كما أكد خالدي أنه لا يملك سلطة القرار بخصوص هذا الموضوع، ولا يمكن أن يجزم بعودة أو إلغاء المنافسات، والأمر متروك للجهات الوصية، مؤكدا أن صحة الشعب أولى وقبل كل شيء.

” أنا في إتصال دائم مع مخلوفي ولم نتخلى عنه “

وبخصوص قضية البطل الأولمبي توفيق مخلوفي، المتواجد بجنوب إفريقيا كمنذ 4 أشهر، ويرغب في إجلاءه لأرض الوطن، أكد خالدي أنه في إتصال دائم مع إبن سوق أهراس، ويتفهم رغبته في العودة للجزائر.

بحيث قال:” أنا في إتصال دائم مع مخلوفي، وكلمته منذ قرابة الأربع أيام، يتواجد في ظروف جيدة ونحن كوزارة لم نتخلى عنه كما أنه يملك منحته “.