وزير الشباب والرياضة السابق سليم برناوي يعلن ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية

أعلن وزير الشباب والرياضة السابق، رؤوف سليم برناوي، اليوم الإثنين، عن ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية.

وقدم سليم برناوي رسميا طلب ترشحه لرئاسة اللجنة الاولمبية الجزائرية، حسب ما كشف عنه عبر صفحته على الفيسبوك.