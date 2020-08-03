وزير الشباب والرياضة ، سيد علي خالدي ،وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري يلتقون رؤساء الاتحاديات الرياضية والمديرين الفنيين الوطنيين.

🔹تم عرض البروتوكول الصحي الخاص بمرافقة استئناف و العودة إلى التدريبات و التحضيرات بالنسبة للرياضيين المؤهلين و المرشحين للتأهل للألعاب الأولمبية و البارالمبية لطوكيو 2021.

🔹البروتوكول تم إعداده من قبل اللجنة الطبية للمركز الوطني لطب الرياضة..

🔹توج اللقاء بجملة من القرارات و التوصيات :

🔹تكليف المركز الوطني للطب الرياضي بالسهرعلى متابعة تطبيق و تنفيذ البروتوكول الصحي الخاص بكل تخصص رياضي بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية المعنية.

🔹 تعيين نقطة اتصال دائمة ( (Covid Manager) (point focalمتمثلة في الأطباء الفيدراليين للاتحاديات الرياضية، لضمان التنسيق مع المركز الوطني للطب الرياضي و متابعة تنفيذ البروتوكول الصحي الخاص بكل رياضة.

🔹 إيلاء العناية الخاصة إلى تنفيذ البروتوكولات الصحية المتعلقة برياضي ذوي الهمم المتأهلين إلى الألعاب البرالمبية.

🔹 دعوة جميع الفاعلين والمتدخلين (رياضيين، طاقم فني و مسيرين) إلى التحلي بروح المسؤولية و التقيد الصارم بتدابير الوقاية التي أقرها المركز الوطني للطب الرياضي.

🔹 السهر على توفير الظروف المثلى لتحضيرات الرياضيين المتأهلين إلى الألعاب الاولمبية و البارلمبية.