وزير الشؤون الدينية :”المساجد لن تفتح إلا بعد رفع الوباء”

#جريدة_الوسط#تصريحات🔴 #وزير_الشؤون_الدينية_والأوقاف #يوسف_بلمهدي :#عيد_الاضحى المبارك
Publiée par جريدة الوسط journal el wassat sur Mardi 28 juillet 2020
🔴🔴#يحدث_الآن
⬅وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف #بلمهدي: نستبعد إعادة فتح #المساجد في الوقت الراهن
⬅بلمهدي: الإبقاء غلق المساجد راجع إلى انتشار وباء كورونا والارتفاع الملحوظ لعدد المصابين في الفترة الأخيرة
⬅بلمهدي: الوزارة تعمل جاهدة على اتخاذ التدابير اللازمة لفتح المساجد من خلال تصورات حول طبيعة بناء المساجد والساحات
⬅بلمهدي : فتح المساجد مرهون بالوضعية الوبائية في البلاد وبمشاركة اللجنة العلمية التي تقيم بدورها الوضع الصحي الراهن
⬅بلمهدي: هناك العديد من الأئمة من طالبوا بإرجاء فتح المساجد
⬅بلمهدي: للأسف سجلنا إصابة 166 إماما بهذا الفيروس و 15 إماما وافتهم المنية
⬅بلمهدي: قرار السماح بذبح الأضاحي في ظل جائحة كورونا جاء بعد تطابق وجهات النظر بين اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة الطبية الخاصة
⬅بلمهدي: مثل هذا الاجراء يعطي للناس جرعة امل في الحياة ولكن يجب ان يتم ذلك وفق اجراءات احترازية دقيقة
⬅بلمهدي: صلاة العيد لن تكون في المساجد مع الاكتفاء بأدائها في البيوت و السماح برفع التكبيرات من داخل بيوت الله
⬅بلمهدي: عدم جواز فريضة الحج هذا العام من عدم الاستطاعة وهذا رضاء بقدر الله ومشيئته
⬅بلمهدي: كل من لم يحج هذا العام فدوره مضمون في الحج القادم بحول الله
⬅بلمهدي: أدعو لكسر سلسلة العدوى من هذا الوباء عن طريق الوعي
⬅بلمهدي: التستر عن الإصابة بهذا الفيروس يعد محرما شرعا
⬅بلمهدي: خروج المصاب بفيروس كورونا بين العامة يعد بمثابة القنبلة الموقوتة