وزير الشؤون الدينية :”المساجد لن تفتح إلا بعد رفع الوباء”

🔴🔴#يحدث_الآن

⬅وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف #بلمهدي: نستبعد إعادة فتح #المساجد في الوقت الراهن

⬅بلمهدي: الإبقاء غلق المساجد راجع إلى انتشار وباء كورونا والارتفاع الملحوظ لعدد المصابين في الفترة الأخيرة

⬅بلمهدي: الوزارة تعمل جاهدة على اتخاذ التدابير اللازمة لفتح المساجد من خلال تصورات حول طبيعة بناء المساجد والساحات

⬅بلمهدي : فتح المساجد مرهون بالوضعية الوبائية في البلاد وبمشاركة اللجنة العلمية التي تقيم بدورها الوضع الصحي الراهن

⬅بلمهدي: هناك العديد من الأئمة من طالبوا بإرجاء فتح المساجد

⬅بلمهدي: للأسف سجلنا إصابة 166 إماما بهذا الفيروس و 15 إماما وافتهم المنية

⬅بلمهدي: قرار السماح بذبح الأضاحي في ظل جائحة كورونا جاء بعد تطابق وجهات النظر بين اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة الطبية الخاصة

⬅بلمهدي: مثل هذا الاجراء يعطي للناس جرعة امل في الحياة ولكن يجب ان يتم ذلك وفق اجراءات احترازية دقيقة

⬅بلمهدي: صلاة العيد لن تكون في المساجد مع الاكتفاء بأدائها في البيوت و السماح برفع التكبيرات من داخل بيوت الله

⬅بلمهدي: عدم جواز فريضة الحج هذا العام من عدم الاستطاعة وهذا رضاء بقدر الله ومشيئته

⬅بلمهدي: كل من لم يحج هذا العام فدوره مضمون في الحج القادم بحول الله

⬅بلمهدي: أدعو لكسر سلسلة العدوى من هذا الوباء عن طريق الوعي

⬅بلمهدي: التستر عن الإصابة بهذا الفيروس يعد محرما شرعا

⬅بلمهدي: خروج المصاب بفيروس كورونا بين العامة يعد بمثابة القنبلة الموقوتة