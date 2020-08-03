وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد بن رضوان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم الاثنين، وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد بن رضوان عن عمر ناهز 70 سنة إثر مرض عضال، حسب ما علم لدى أقاربه.

وقد تقلد الفقيد، المولود يوم 20 أغسطس 1950 ببوينان (ولاية البليدة)، منصب وزير الشؤون الدينية في الحكومة التي ترأسها سيد أحمد غزالي في الفترة الممتدة من 1991 إلى 1992.

كما شغل الراحل منصب نائب رئيس مؤسسة الأمير عبد القادر، كما مارس مهنة الطب بصفته أستاذ مساعد بمصلحة الأمراض الجلدية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.

للإشارة، سيتم تشييع جنازة الفقيد بعد ظهر اليوم بمقبرة سيدي أمحمد ببوزريعة بأعالي العاصمة.