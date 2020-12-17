وزير الشؤون الدينية:اطلاق منصة الكترونية تخص عملية الحج والعمرة

يشرف في هذه الاثناء وزير الشؤون الدينية و الاوقاف السيد يوسف بلمهدي على اطلاق منصة الكترونية من اجل رقمنة عملية الحج والعمرة

وهذا جاء تجسيدا لمخطط عمل الحكومة لتطوير العمل الاداري وتحسينه .

واضاف الوزير في ذات السياق انه تم رقمنة القطاع بنسبة 80 بالمئة

حيث اعلن وزير الشؤون الدينية و الاوقاف رفقة مدير العام لديوان الوطني للحج والعمرة انه تم اطلاق منصة رقمية تخص عملية الحج والعمرة

كما وعد الوزير بانه سيتم اطلاق رقم اخضر لاسعاف المواطنين والاستماع لانشغالاتهم فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة