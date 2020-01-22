وزير السياحة مرموري ينصب خلية إصغاء للمتعاملين السياحيين

قرر وزير السياحة والصناعات التقليدية والعائلة، حسان مرموري، تنصيب خلية إصغاء للتشاور مع المتعاملين السياحيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، عقب استقبال الوزير لأعضاء الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق (FNH) والفدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفر(FNAT)، إن الخلية التي سيتم تنصيبها ابتداء من الأسبوع المقبل، ستعمل على بعث حوار وتشاور مع المتعاملين السياحيين والشركاء، كل حسب اختصاصه وطبيعته القانونية.

وأكد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين كل الفاعلين وذلك باعتماد منهجية تشاركية وتفاعلية مع مختلف القطاعات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

ولفت إلى أن دائرته الوزارية، تتجه نحو وضع استراتيجية ومقاربة جديدة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يعول عليه من أجل دفع وتيرة التنمية وبناء اقتصاد متين وقوي، من خلال تفعيل إجراءات مستعجلة وجريئة استنادا إلى برنامج رئيس الجمهورية وذلك بتوفير المناخ الملائم للفعل السياحي والفندقي.