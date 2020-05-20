وزير السياحة: تكفلنا بـ 9700 مواطن أجلتهم الجزائر من الخارج

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرموري، أنه تم التكفل بـ 9700 مواطن أجلتهم الجزائر من الخارج.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى الإذاعية، أوضح مرموري أن الجزائر من بين أوائل الدول التي قامت بترحيل مواطنيها العالقين بالخارج والتكفل بهم طيلة 14 يوما من الحجر الصحي.

وأفاد وزير السياحة أن الأمر ليس بالهين، وأن ذلك كان نتيجة تكاثف وتنسيق بين مختلف الوزارات.

وأشار مرموري أن الدولة قامت بتشكيل خلية على مستوى الحكومة، مهمتها متابعة أحوال وانشغالات الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج.