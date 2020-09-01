وزير السياحةرفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية في جلسة عمل من أجل الحفاظ على المعالم السياحية

تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني المنبثقة عن مجلس الوزراء الـ 18، المنعقد يوم الأحد 30 أوت 2020، ترأس وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد #محمد_حميدو رفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية السيد حمزة آل سيد الشيخ بمقر الوزارة، جلسة عمل جمعت إطارات من القطاعين لدراسة الآليات الكفيلة لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم_الأثرية_والسياحية_الصحراوية، وذلك بتكوين فوج_عمل_مشترك للسهر على تجسيد هذه الخطة المشتركة بين القطاعين في أقرب الآجال من أجل الحفاظ على هذه المعالم السياحية والعمل سويا على تثمينها وترقية السياحة الصحراوية بصفة عامة.