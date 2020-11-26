وضع حجر أساس ل 13300 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله

أشرف اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 السيد وزير السكن العمران والمدينة كمال ناصري على وضع حجر اساس لإنجاز 13300 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله و اشارة انطلاق هذا المشروع.

المشروع يتربع على مساحة 107 هكتار بالمدينة هذا الاخير من 44457 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار ، ومع انطلاق أشغال 44457 تكون الوكالة الوطنية لتحسين السكنة وتطويره قد انتهت من توطين برنامجها بالعاصمة، و حضر العملية السيدة الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي والمدير العام المساعد المكلف بمشاريع عدل ومدير تنفيذ العمليات بوكالة عدل و المدير الجهوي لوكالة الجزائر غرب ، هذا فقد جدد وزير السكن والعمران والمدينة ان فتح الموقع سيكون يوم 30 نوفمبر المقبل كما انه سيفتح ملف دراسة الطعون بداية من سنة 2021 ويكون بذلك ان وكالة عدل قد انتهت من طي ملف عدل 2 .