وزير السكن: توزيع السكنات مباشرة بعد زوال جائحة كورونا.. والبداية من البليدة

كشف وزير السكن والعمران كمال ناصري، أن الوزارة ستستأتف عملية توزيع السكنات مباشرة بعد زوال جائحة كورونا.

وأضاف الوزير خلال زيارة تفقدية مساء أمس الثلاثاء إلى ولاية البليدة، رفقة وزيري الطاقة والموارد المائية أن بداية توزيع السكنات ستكون من البليدة نظرا لما عانته خلال هذه الأزمة الصحية.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل لولاية البليدة، “ارتأينا أن عملية تسليم السكنات بعد الإنتهاء من هذه الأزمة الصحية سيكون من البليدة كاعتراف منا كجزائريين وكحكومة بشجاعة مواطنيها الذين تمكنوا من تخطي هذه الأزمة وما عاشوه وما قام به مسؤولوها”.

كشف الوزير عن إيجاد عقار بولاية البليدة يكفي لإنجاز 8 الاف وحدة سكنية مستقبلا، مضيفا أن هناك ولايات تعاني من ندرة العقار خصوصا وأننا لا نسمح ببناء سكنات على حساب الأراضي الفلاحية.

وأشار الوزير إلى أن مصالحه تبحث عن مساحات لبناء مشاريع بعيدا عن الأراضي الفلاحية وولاية البليدة وجدت مساحة لبناء 8000 وحدة جديدة.

وكشف ناصري، عن وجود اقتراح آخر متعلق بتعديل بعض المخططات العمرانية خاصة المخطط العمراني للعفرون بعدما تبين للفريق التقني للولاية أن هناك خلل فيه مضيفا بأخذ الأقتراح بعين الإعتبار، خاصة وأنه سيسمح لنا بإيجاد عقار جديد لبناء برامج سكنية إضافية مستقبلا في البليدة.

وبخصوص مشكل شبكات الكهرباء والغاز وبعض الشبكات الأخرى الذي كانت تعاني منه بعض البرامج السكنية الجاري إنجازها بالمدينة الجديدة لبوينان، خصوصا مشروع إنجاز 4500 مسكن، قال ناصري “إستمعنا لضيق صدر المواطنين في هذا الشأن وعملنا مع وزير الطاقة ووجدنا الحل وجئنا اليوم لتحديد تاريخ استلام المشاريع مع إنجاز جميع الشبكات والذي سيكون في شهر سبتمبر المقبل”.

للإشارة فإن وزير السكن كان مرفوقا بوزير الطاقة، محمد عرقاب ووزير الموارد المائية، أرزقي براقي، وقد عقد جلسة عمل مع والي الولاية وعدد من المدراء التنفيذيين، استمع خلالها إلى الصعوبات المواجهة في الميدان.