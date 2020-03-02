وزير الداخلية كمال بلجود مطلوب بولاية ورقلة

تعالت أصوات المهتمين بنشاط التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين وعوامل الإنتاج بمنطقة تقرت ، المطالبة بضرورة تدخل جاد لوزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم لإماطة اللثام عن الأطراف التي تقف خلف عرقلة منح اعتماد هذه التعاونية .

ناشد عدد من الفلاحين بتقرت ، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود ، بضرورة برمجة زيارة ميدانية لولاية ورقلة للوقوف على حقيقة العراقيل التي تحول دون تمكين أصحاب التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين وعوامل الإنتاج بواد ريغ من الحصول على الاعتماد .

ومما يحز في نفوس هؤلاء هو الصمت غير المبرر للسلطات الوصية التي لم تحرك ساكنا من أجل التجاوب مع ما وصفوه بمطلبهم المشروع الذي تجاوزه الزمن ، وهو ما يتنافى مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الموجهة لكل من وزراء حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد وولاة الجمهورية القاضية بفتح قنوات الحوار البناء والاستماع لانشغالات الفلاحيين وتقديم لهم التسهيلات وتذليل الصعوبات لتمكينهم من تعزيز مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ومن ثم إنهاء التبعية لقطاع المحروقات الذي تهاوت أسعاره في البورصات العالمية

إلى جانب ذلك وحسبما أفاد به الفلاحون في مراسلة لطلب لقاء والي ولاية ورقلة ابوبكر الصديق بوستة ، كانت قد تسلمت يومية “الوسط ” نسخة منها انه بعد رفض ملف اعتماد تعاونيتهم من طرف مديرية التنظيم بورقلة توجهوا مباشرة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وهذا حسب ما تنص عليه أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 69-459 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1996 والذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية وبعد دراسة ملفهم والتقائهم بوزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري شهر ديسمبر من السنة الفارطة ، تم إبلاغهم أنه تم إرسال إليهم رسالة من طرف الأمين العام لوزارة الفلاحة تقضي بضرورة التكفل بانشغالهم .

وفي انتظار تدخل جاد من طرف السلطات العليا بالبلاد يبقى لزاما على أصحاب التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين وعوامل الإنتاجتائهين بين مختلف المصالح الإدارية بحثا عن إجابة شافية لمن يقف خلف عرقلة حصولهم على الاعتماد في جزائر قال عنها رئيس الجمهورية هي دولة الجميع ويبينها الجميع بعيدا عن ما وصفه الرأي العام بمظاهر البيروقراطية والمحسوبية .

نجاة ،ح