وزير الداخلية: الفساد الرياضي والتلاعب بنتائج المنافسات من أسباب انتشار العنف في الملاعب

أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، أن الفساد الرياضي والتلاعب بنتائج المنافسات، يعد من بين الأسباب الرئيسية لتفشي العنف في الملاعب.

وأضاف الوزير، في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أن عدة أسباب أخرى تتسبب بانتشار العنف في الملاعب، تتحمل مسؤوليتها القطاع المعني وكذا بعض القطاعات، وذكر في هذا السياق سوء تنظيم المنافسات وإشكالية برمجة المقابلات وغياب المشاركة الفعلية لأعوان الملاعب في تنظيم وتأطير الأنصار وإشكالية بيع التذاكر.

كما تحدث الوزير عن وضعية الهياكل التي يوجد منها ما هو غير صالح للحماية المحيطة لبعض الملاعب وغياب منافذ النجدة وعدم الفصل بين المدرجات والفساد الرياضي والتلاعب بنتائج المنافسات.