وزير الداخلية: إعانات مالية والتكفل بالمواطنين المتضررين من الهزة الأرضية بسكيكدة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أنه تنقل إلى ولاية سكيكدة من أجل معاينة حجم الأضرار التي تسببت فيها الهزة الأرضية الأخيرة.

وقال بلجود، أنه سيتم الأخذ بعين اللإعتبار كافة المباني التي تصدعت وسجلت بها تشققات جراء الهزات الأرضية المتتالية.

وأضاف بلجود، أنه سيتم التكفل بالعائلات المتضررة من الزلزال، من خلال ترحيل العائلات وترميم المباني المتضررة.

كما شدد ذات المتحدث، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إرسال إعانات للمواطنين المتضررين مثلما حصل مع المتضررين من زلزال ميلة.

وكشف الوزير، أنه تم إحصاء 500 متضرر بسبب الهزات المتتالية، مضيفا أن الدولة قائمة لعودة الحياة بالمنطقة إلى طبيعتها.