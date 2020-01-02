وزير الخارجية يؤكد ..”الجزائر ستقوم بمبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية”

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادومّ، اليوم الخميس، أن الجزائر ستقوم “في “الأيام القليلة القادمة” بالعديد من “المبادرات” في اتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا، مبرزا رفض الجزائر لوجود قوة أجنبية “مهما كانت” في هذا البلد الجار.

وفي تصريح للصحافة على هامش ارسال مساعدات إنسانية نحو ليبيا، قال بوقادوم أن الجزائر “ستقوم في الايام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط”، مضيفا أن الجزائر “لا تقبل بوجود أي قوة اجنبية مهما كانت”.

وبعد تذكيره بموقف الجزائر الثابت بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، جدد الوزير التأكيد على أن “لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يمكن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر”.