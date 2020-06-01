وزير الخارجية #صبري_بوقادوم في جلسة عمل مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان

🔴وزير الخارجية صبري بوقادوم: الدبلوماسية الجزائرية مبينة على احترام سيادة الدول

🔴بوقادم: مبادئ دبلوماسيتنا أساسها عدم التدخل في شؤون الدول

🔴بوقادم: الجزائر حريصة على إعادة الامن إلى مالي

🔴بوقادوم: الجزائر تواصل جهودها لإيجاد حل سياسي في ليبيا

🔴بوقادم: الجزائر ستواصل حث الليبيين للعودة إلى طاولة المفاوضات

🔴بوقادوم: ننادي بالإسراع في تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية

🔴بوقادوم: الجزائر تواصل وحدها رفض سياسة الامر الواقع في فلسطين

🔴بوقادم: الجزائر ستظل تدافع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

🔴بوقادم: نولي في هذا الظرف عناية خاصة للجالية في الخارج ولكفاءاتنا في المهجر

🔴بوقادوم: قد نختلف سياسيا داخليا لكن رؤيتنا الخارجية

⬅#وزير_الخارجية: رغم التطورات الميدانية الخطيرة إلا أن بلادنا مازالت تواصل جهودها من أجل تخفيف حدة التوترات في #ليبيا

⬅وزير الخارجية: ستواصل بلادنا اتصالاتها حتى مع الظروف الصحية الحالية من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة #الحوار

⬅وزير الخارجية: #الجزائر تبقى تدعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمة #فلسطين #القدس الشريف

⬅وزير الخارجية: تولي الجزائر بالغ الأهمية لترقية الاندماج الإفريقي وكذا الإطار المغاربي والإسلامي

⬅وزير الخارجية: قد نختلف سياسيا في الداخل لكن السياسية الخارجية لابد أن يكون فيها أكبر قدر ممكن من الإجماع