وزير الخارجية صبري بوقادوم يصرح في حوار مع مجلة الجيش

صرح وزير الخارجية السيد بوقادوم لمجلة الجيش في عددها الأخير أن : “الخارجية الجزائرية تفضل النجاعة والفعالية على السجال والمعارك الكلامية الفارغة”

كما أضاف بوقادوم: “السياسة الخارجية للجزائر تعتمد على ثلاثية السيادة والأمن والتنمية”

ايضا أكد السيد بوقادوم: الإعلانين الأخيرين لرئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب يتماشيان مع مقتضيات الحل السياسي الذي تنادي به الجزائر”