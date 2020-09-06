وزير الخارجية صبري بوقادوم يصرح في حوار مع مجلة الجيش

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 2٬496

صرح وزير الخارجية السيد بوقادوم لمجلة الجيش في عددها الأخير أن  : “الخارجية الجزائرية تفضل النجاعة والفعالية على السجال والمعارك الكلامية الفارغة”
كما أضاف بوقادوم: “السياسة الخارجية للجزائر تعتمد على ثلاثية السيادة والأمن والتنمية”
ايضا أكد السيد  بوقادوم: الإعلانين الأخيرين لرئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب يتماشيان مع مقتضيات الحل السياسي الذي تنادي به الجزائر”

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