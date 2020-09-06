وزير الخارجية صبري بوقادوم يصرح في حوار مع مجلة الجيش

صرح وزير الخارجية السيد بوقادوم لمجلة الجيش في عددها الأخير أن : “الخارجية الجزائرية تفضل النجاعة والفعالية على السجال والمعارك الكلامية الفارغة”
كما أضاف بوقادوم: “السياسة الخارجية للجزائر تعتمد على ثلاثية السيادة والأمن والتنمية”
ايضا أكد السيد بوقادوم: الإعلانين الأخيرين لرئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب يتماشيان مع مقتضيات الحل السياسي الذي تنادي به الجزائر”
صرح وزير الخارجية السيد بوقادوم لمجلة الجيش في عددها الأخير أن : “الخارجية الجزائرية تفضل النجاعة والفعالية على السجال والمعارك الكلامية الفارغة”