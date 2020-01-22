وزير الخارجية المصري يشرع في زيارة إلى الجزائر

يحل اليوم الأربعاء بالجزائر وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والمقرر عقده بالعاصمة يوم غد الخميس.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بأن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مُستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

وأضاف المصدر أن اجتماع الجزائر يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.