وزير التعليم العالي يشدد على أهمية مواصلة توفير الدروس للطلبة عبر اﻷنترنت

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتو، اليوم الثلاثاء، جميع الأساتذة والطلبة للمشاركة الكثيفة قصد ضمان استمرار السنة الجامعية الحالية في أحسن الظروف.

وشدد الوزير في بيان له اليوم عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك على أهمية مواصلة توفير الدروس للطلبة عن طريق اﻷنترنت، قصد تمكينهم من اكتساب المستوى المعرفي والكفاءات التي تسمح لهم بإحراز السنة الجامعية بعد النجاح في الامتحانات.

وفي هذا السايق دعا الوزير الأساتذة للانضمام إلى عملية وضع الدعامات البيداغوجية على الخط (اﻷنترنت)، باعتبارهم المؤهلين لصياغة مضامين الدروس لوضعها على الخط لفائدة الطلبة، ولتقييم مستوى اكتسابها.