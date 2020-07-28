وزير التعليم العالي يؤكد على احترام التباعد بين الطلبة ومنح كل طالب غرفة وتقدم الوجبات في علب تستعمل مرة واحدة فقط

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الباقي بن زيان خلال الزيارة التي قادته صبيحة اليوم الثلاثاء الى القطب الجامعي أولاد فارس الى ضرورة احترام الإجراءات الوقائية من فيروس كرونا ابان الدخول الجامعي المقبل الذي لا تفصلنا عنه الا أيام معدودات مؤكدا على ضرورة العمل بالافواج الامر الذي سيضع ادارة الجامعة على اعتماد الدخول الجامعي على مرحلتين وفقا لعدد الطلبة لضمان التفويج وتسهيل التحكم فيهم .

ففي المجال البيداغوجي شدد الوزير على ضرورة احترام التباعد الصحي من جهة عن طريق تفوج الأقسام في المحاضرات ، واعتماد مسافة تزيد عن المتر واعتماد طالب واحد في الطاولة مع إبعاد الطلبة المشكوك فيهم مع ضرورة الزام ارتداء الكمامة وتوفير المطهرات في ممرات المدرجات وقاعات التطبيقات ، كما إلزام إدارة الجامعة برش المطهرات لتفادي انتشار الفيروس .

وفي مجال الخدمات الجامعية أكد الوزير على ضرورة اعتماد طالب في كل غرفة تفاديا للاختلاط ما بين الطلبة وابعاد الطلبة عن الطوابير عن طريق توزيع الوجبات في علب خاصة ترمى مباشرة تفاديا لاي اشكالا من الفيروس .

محمد بن ترار