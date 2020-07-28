وزير التعليم العالي والبحث العلمي يدشن معهد علوم البحار وتربية المائيات بتنس

اشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم الثلاثاء، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته للمرافق الجامعية بولاية الشلف ، على تدشين معهد علوم البحار وتربية المائيات بسعة 1000 مقعد بيداغوجي بمدينة شلف الساحلية شمال مدينة شلف .وأعطى الوزير توجيهات بضرورة التكفل الجيد بالطلبة الجدد الذين سيلتحقون لمزاولة دراستهم في هذا المعهد كما دشن الوزير الإقامة الجامعية التي انتهت أشغالها بالمنطقة بسعة 500 سرير.

وبالقطب الجامعي بأولاد فارس أشرف الوزير على افتتاح فعاليات الندوة الجهوية لجامعات الغرب، وهو اللقاء الذي حضره مديرو مؤسسات التعليم والبحث والخدمات وهنا الوزير كلمة ضمنها مخطط عمل القطاع، والمخطط الإستعجالي البروتوكول الصحي ” الإطار” لمواجهة كوفيد-19، والمتعلق باختتام السنة الجامعية الحالية 2019/2020 والتحضير للموسم الجامعي المقبل 2020/2021 داعيا الى ضرورة فرد التباعد الصحي في المدرجات وعزل الطلبة كل في غرفة مع اعتماد علب الاطعام دون تجديدها .

محمد بن ترار