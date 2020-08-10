وزير التعليم العالي: مستعد للنقاش بخصوص مشاكل القطاع والسلبيات والتجاوزات

قال وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، إنه مستعد لسماع جميع الآراء بخصوص المشاكل التي يعاني منها القطاع، في الجوانب الإدارية والتسييرية والبيداغوجية والبحثية والخدماتية.

وكتب الوزير، في منشور له على حسابه عبر “فايسبوك”، إنه بانتظار الاستماع إلى الآراء التي تبرز كل النقائص والسلبيات والتجاوزات، قائلا: “كونوا على يقين أننا لن نتردد في التحقيق فيها وكشفها”.

كما دعا وزير التعليم العالي، المبلّغين عن المشاكل بإرفاقها بمقترحات حلول، داعيا رواد صفحته إلى التعليق بلغة نخبة جامعية تعكس المستوى الرفيع لهذه الفئة من المجتمع.