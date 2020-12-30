وزير التعليم العالي: تسجيل 400 ألف خريج جامعة متحصل على شهادة سنويا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن مصالحه تسجل سنويا 400 ألف خريج جامعة متحصل على شهادة”، مشيرا إلى أهمية ترسيخ ثقافة المقاولاتية لتسهيل تشغيلهم

وأكد الوزير لدى عرضه لبرنامج القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يجري التفكير في رؤية استشرافية ودراسة علمية ليتم فتح تخصصات في التعليم العالي تماشيا مع متطلبات سوق الشغل

وجدد الوزير الإشارة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التقنية والبيداغوجية للجوء إلى التكوين عن بعد في التعليم العالي، الذي وصفه بالنمط الجديد ويتم بتقييم مستمر، معتبرا أن انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 و التي شهدت اعتماد نمط التكوين عن بعد إلى جانب النمط الحضوري، كان “مقبولا”