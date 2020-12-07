وزير التعليم العالي “التحضير للدخول الجامعي هذه السنة صعب، بسبب الوباء وهكذا ستكون الدراسة عن بعد”

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الإثنين، أن التحضير للدخول الجامعي هذه السنة صعب، بسبب وباء فيروس كورونا.

وأوضح الوزير، في لقاء له على أمواج الإذاعة الوطنية، بخصوص الدراسة عن بعد، أنه قد تم التحضير لها عبر لقاءات مع الأسرة الجامعية، وتم تحديد الطريقة المناسبة.

وأضاف بن زيان، أنه قد تم في هذا الخصوص، تفويج الطلبة، وتم إعطاء الأهمية للمقاييس الأساسية ليتم تدريسها عبر النمط الحضوري ومنها الأعمال التطبيقية.

وقدم الوزير مثالا عن نمط “lmd”، حيث يتم تدريس 24 ساعة في الأسبوع، منها 16 ساعة حضوريا و8 ساعات عن بعد.

وحول تأخر الدخول الجامعي الجديد، أكد الوزير أنه قد تم الأخذ بعين الإعتبار كل التدابير الضرورية، حيث سيتم تدريس 12 أسبوع من كل سداسي حضوريا، والباقي عن بعد.

مع ترك سلطة التقدير لمدراء المؤسسات الجامعية، يضيف الوزير.

هذا وأكد بن زيان، إن الوزارة شرعت في التحضير للدخول الجامعي منذ شهر جويلية الماضي، عن طريق مرحلتين وهما استكمال السنة الجامعية 2019/2020، والتحضير للدخلول الجامعي الجديد.

وأضاف الوزير، أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في التحضير للدخول الجامعي، مع البدء بالبروتوكول الصحي والذي تم ضبطه مع وزارة الصحة، وتم تطبيقه في الجامعات بداية من 23 أوت الماضي.

وعرج الوزير، على توقف الدراسة في 12 مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، أين تم وضع المحاضرات والدروس عبر المنصات الرقمية للجامعات.

مشيرا إلى أن المشكل الذي تم طرحه في المرحلة الأولى، هو العلاقة بين الأستاذ والطالب، لذلك تم تكوين الأساتذة في هذا الخصوص.

كما تم توسيع الشبكة، ورفع تدفق الأنترنت، عبر مختلف المؤسسات الجامعية، بعد ابرام اتفاقيات مع مؤسسة اتصالات الجزائر.

كما تم ابرام اتفاقيات مع مؤسسة بريد الجزائر، لدفع حقوق تسجيل حاملي شهادة البكالوريا في الجامعات، عبر البطاقة الذهبية.

وكشف الوزير، أن 70 ألف طالب جامعي جديد، قاموا بدفع رسوم التسجيل، عن طريق البطاقة الذهبية.

للإشارة، فقد بلغ عدد حاملي البكالوريا الجدد 280 ألف طالب سجلوا في 109 مؤسسة جامعية عبر الوطن، حسب الوزير.