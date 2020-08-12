وزير التعليم العالي: استئناف الدراسة الجامعية سيكون عن بعد ابتداء من 23 أوت

تحدث وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، عن الاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال السنة الجامعية الحالي، والاستعداد للدخول المقبل 2020/2021.

وقال الوزير “ان الوضعية الاستثنائية الحالية التي تعرفها البلاد، جراء تفشي وباء كورونا، أثرت على وضعية القطاع مثل القطاعات الأخرى، ودفعت بالقطاع الى ابتكار حلول بديلة ترتكز على تفعيل نمط التعليم عن بعد من خلال الوسائط المتاحة”.

وأشار الوزير ان الحصيلة التي أعدها القطاع أبرزت ان الغالبية العظمى لمؤسسات التعليم العالي انجزت عند 12 مارس الماضي مابين 50 و65 بالمئة من البرامج المسطرة في مختلف المواد والاطوار التعليمية.

في حين مكنت الجهود المبذولة من قبل فرق التكوين والفرق البيداغوجية من خلال تفعيل آليات التكوين عن بعد من انجاز ما يفوق 80 بالمئة من الجزء المتبقي من البرامج البيداغوجية المعنية.

كما سجلت وزارة التعليم العالي، علاوة عن ذلك، تنظيم اكثر من 6 الاف مناقشة ما بين مذكرات الماستر والدكتوراه وأعمال بيداغوجية وعلمية، تتعلق بالتأهيل الجامعي، حيث تمت هذه المناقشات اما حضوريا مغلقة او عن بعد.

وكشف الوزير انه سيتم الانطلاق في تهيئة المرافق الجامعية والخدماتية وتحضير الشروط المادية حسب ما تقتضيه الضرورة.

وقال الوزير “يمكن أن تستأنف الانشطة البيداغوجية حصريا بنمط التعليم عن بعد ابتداء من 23 أوت، علما ان استئناف النشاطات البيداغوجية وفق النمط الحضوري بعد الاجتماع الوزاري المقرر عقده يوم السبت 15 أوت 2020”.