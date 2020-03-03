وزير التربية يلتقي بالنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الثلاثاء، على لقاء جمعه ‬بالأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي.

‮وأفاد بيان لوزارة التربية أن اللقاء يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين، حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري الى 12 مارس الجاري.

وأوضح البيان أنه وخلال هذا اللقاء تم تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.

واكد وزير التربية أن “تزايد عدد التلاميذ في قطاع التربية الذي أضحى اليوم يستقطب أكثر من 9.5 مليون تلميذا يتوزعون على 27634 مؤسسة تعليمية ويؤطرهم 729614 من أساتذة واداريين”.

وقال الوزير أن “هذا يعد مكسبا من الناحية الكمية، ولكن تبقى الجهود المبذولة لبلوغ مدرسة الجودة أمرا لم يتحقق بعد، وذلك بسبب الاختلالات التي تعانيها الحياة المدرسية لاسيما من ناحية كثافة المناهج وقلة التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ”.