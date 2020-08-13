وزير التربية يطمأن تلاميذ “الباك”: “الدولة سخرت كل الإمكانيات لحمايتكم”

طمأن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية المرحلة وكذا لأوليائهم، مؤكدا أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الصحية من خلال بروتوكول صحي صارم أعد خصيصا لهذا الغرض لضمان رعاية صحتهم وسلامتهم ولجميع المؤطرين والمشرفين والمسؤولين والأساتذة والعمال وكل من يسهر لضمان نجاح هذا الموعد التربوي الهام.

وأكد الوزير، خلال زيارة معاينة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، للإشراف على الانطلاق الرسمي لعملية تصميم وإعداد وطبع مواضيع امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2020، على مجهود الدولة الجزائرية بمختلف أجهزتها بهدف توفير كل المستلزمات لنجاح العمليات القبلية والبعدية المتعلقة بتحضير وسير الامتحانين وكافة العمليات ذات الصلة، مذكرا أن ضمان مصداقية هذه الامتحانات هي محل اهتمام من طرف السلطات العمومية بمختلف أجهزتها.

وأشاد واجعوط، بالمجهودات الجبارة التي تبذل من الجميع في كل محطة تخص التحضير للامتحانات الرسمية، كما أثنى على التضحيات الجسيمة المقدمة في سبيل نجاح هذه العملية، مؤكدا حساسية المهمة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة جراء الوضع الصحي الذي تعيشه بلادنا على غرار دول العالم.

واعتبر الوزير أن هذه التضحية لا تعدو إلا واجبا وطنيا في سبيل خدمة مدرستنا وضمان مصداقية هذه الامتحانات رغم مشقة العزل والحجر الذي سيطال الطاقم المشرف على إعداد المواضيع وطبعها حيث أن متوسط ساعات العمل سيبلغ 12 ساعة يوميا على مدار 36 يوما، بدءا من يوم الخميس 13 أوت 2020 إلى غاية يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، في جو مغلق وعزلة تامة عن العالم الخارجي، مما يستوجب التحلي بروح المسؤولية والانضباط والجدية والمواظبة والتركيز المستمر بتطبيق النظام الداخلي الخاص بتسيير المركز.