وزير التربية يطالب بالإسراع في استكمال 707 مؤسسة قبل الدخول المدرسي المقبل للقضاء على الاكتظاظ وتفادي انتشار الإمراض

طالب وزير التربية الوطنية محمد واجعوط خلال الاجتماع الذي جمعه مع إطارات مديرية الهياكل والتجهيزات التابعة للوزارة في جلسة عمل مع نفس الى ضرورة الإسراع في إتمام 707 مؤسسة تربوية التي تدخل ضمن برنامج القطاع للسنة الدراسية 020/2021 قبل الدخول المدرسي المقبل المزعم شهر اكتوبر من اجل القضاء على الاكتظاظ في المؤسسات خاصة في ظل جائحة الكرونا من جهة وعمليات الترحيل التي ستعرفها المدن من ناحية اخرى .

هذا وقد امهل وزير التربية الشركاء الاجتماعيين مهلة 03 اشهر لاتمام انجاز 429 مدرسة ابتدائية، 168 متوسطة و110 ثانوية وذلك من اجل ضمان تخفيف الاقسام بفعل عملية الانتقال الجماعية التي تمت نتيجة الكرونا ، هذا وجاءت تفعيل هذه الاجراءات من قبل الوزير من خلال تشكيل لجنة وزارية للوقوف على متابعة انجاز البرنامج بعد التاخر الملحوظ في المشاريع نظرا للوضع الصحي الذي تعرفه البلاد منذ 12 مارس 2020 والذي نجم عنه توقف أشغال انجاز المشاريع المدرسية، لا سيما تلك المبرمجة للدخول المدرسي المقبل 2020-2021،ويندرج هذا ضمن عمل اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التربوية، طبقا للقرار الوزاري رقم 029 المؤرخ في 06 جوان 2020، في جلسة عادية من 06 الى 16 جويلية 2020، من اجل إنشاء الهياكل المدرسية القاعدية الجديدة وهياكل الدعم المرافقة لها، المبرمجة للدخول 2020-2021، خاصة بالاحياء الجديدة التي تشهد عملية ترحيل وتفادي الاكتظاظ بالاقسام في هذه المدارس .

ومن اجل انجاح عملية التاطير بهذه المؤسسات وجه وزير التربية تعليمات الى مدراء التربية من اجل تفعيل العمل بالقوائم الاحتياطية بغية القضاء على العجز في التأطير البيداغوجي على مستوى المدارس والمؤسسات التربوية .

محمد بن ترار