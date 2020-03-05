وزير التربية يدعو للحوار وتهدئة الأوضاع وتوحيد وجهات النظر

شدد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، على اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل غير منقطع والعمل على تهدئة الأوضاع وتوحيد وجهات النظر.

وقد التقى الوزير بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، اليوم، برئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة.

وتم خلال اللقاء تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.

وقال الوزير إن برمجة هذه اللقاءات، تترجم نية الوزارة في تفعيل وبعث اللقاءات، والعمل التشاركي، دون استبعاد أي طرف.

كما يترجم اللقاء التشاوي، يضيف واجعوط، الإصغاء للانشغالات المطروحة، والسهر على التكفل بها، ومناقشة وتبادل الرؤى حول عديد قضايا التربية.

وأكد الوزير أن المنزلة الاجتماعية والمهنية للأستاذ تحظى عنده باهتمام بالغ، كمسؤول أول على القطاع، ثم كأستاذ يعرف متاعب المهنة.