وزير التربية: محتوى البرامج والكتب سيراجع..وكشوف النقاط سترسل بالبريد

كشف وزير التربية، محمد واجعوط، أنه “سيتم إعادة النظر في محتوى البرامج والكتب بشكل تدريجي بعيدا عن التسرع والإرتجال”.

وقال وزير التربية، اليوم الإثنين، أن “إرسال كشوف النقاط سيكون عبر مراسلات بريدية أوعن طريق الرقمنة”.

وأضاف الوزير عن وجود “مشروع يهدف إلى تجزئة الكتاب المدرسي إلى أربعة أجراء للتخفيف على التلميذ”، وقال أن “المشروع سيكون جاهزا بداية من الدخول المدرسي المقبل”.

كما أوضح وزير التربية بخصوص الإجراءات المتخذة للتصدي لإنتشار فيروس كورونا بالجزائر أن “العمل والتنسيق بين قطاع الصحة والبلديات سيكون بشأن تعقيم كل المدارس كإجراء وقائي”.

وكشف أيضا واجعوط عن “تنظيم جلسات حول واقع أفاق تطور المنظومة التربوية”، مشيرا في السياق ذاته أن “الجلسات سيشارك فيها جميع الفاعلين في الأسابيع القادمة”.

وبخصوص إنشغالات ومطالب الشركاء الإجتماعيين، أكد وزير التربية أن “الرد سيكون على كل إنشغالات هؤلاء، كل حسب مطالبه، وسيكون هناك حلول للبعض منها، لكن هناك مطالب تتطلب منا الوقت”.