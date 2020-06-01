وزير التربية: “لا إدماج في قطاع التعليم إلا عن طريق مسابقة “

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن توظف المتعاقدين بصفة دائمة في المناصب المرتبطة بأسلاك التعليم لا بد أن يكون في إطار مسابقات التوظيف التي تنظم دوريا من طرف قطاع التربية الوطنية.

ويأتي ذلك حسب ما أوضحه المسؤول الأول عن القطاع، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بأسلاك التعليم من جهة ولضمان المناصب المالية اللازمة لتوظيف خريجي المدرس العليا للأساتذة الذين يربطهم بوزارة التربية الوطنية عقد التزام من جهة أخرى .

وقال الوزير في رده على سؤال كتابي للنائبة مسعوداني مريم، إن هذه المناصب الشاغرة والتي شغرت خلال السنة المالية هي في الأصل مخصصة بالأولوية للتكفل بمنتوج التكوين المتوقع تخرجه من المدارس العليا للأساتذة بعنوان 2021/2020، وكذا فائض السنوات السابقة في بعض المواد الذين لم يتم بعد توظيفهم لعدم وجود احتياج حقيقي وفعلي في مواد تخرجهم أو الذين عينوا بعنوان سنة 2019 في مرحلة تعليمية أخرى غير مرحلة التخرج.

وأضاف: ” إن الالتحاق بالوظائف العمومية لا يتم إلا عن طريق المسابقات طبقا لأحكام المادة 80 من الأمر 06-03 في 2006/7/15 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا المادة 22 من نفس الأمر التي تنص على عدم أحقية المتعاقد في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.