وزير التربية: “بعد إتمام المشاورات سنصل الى ما يرضي ويطمئن الجميع

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط اليوم الأربعاء، أنه على استعداد تام للإصغاء إلى كافة الاقتراحات وأنه على يقين من الوصول بعد اتمام المشاورات مع كافة الشركاء الى ما يرضي التلاميذ والأولياء ويطمئن جميع أفراد الأسرة التربوية وأن الغاية الوحيدة هي مصلحة البلاد والتلاميذ وسلامتهم وصحة الأساتذة وجميع مستخدمي القطاع.

وأضاف أن اللقاء الذي جمعة اليوم بالدفعة الثانية من نقابات التربية يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين قصد التعرف على وجهة نظرهم ورأيهم واقتراحاتهم فيما يخص تنظيم اعمال نهاية السنة الدراسية بصفتهم قوة إقتراح حقيقية وذلك وفقا للإلتزام الذي وعد به في الرسالة التي وجهها للأسرة التربوية.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية هو التفكير ومناقشة ما يمكن توقعه لما تبقى من الموسم الدراسي الجاري من دراسة وتنظيم الامتحانات المدرسية، في حالة تمديد الحجر الصحي أو رفعه.