وزير التربية: انطلاق 3 مشاريع جديدة في إطار الرقمنة العصرية

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الاثنين، عن الإطلاق الرسمي لثلاثة مشاريع رقمية جديدة في القطاع.

وقال واجعوط، خلال ندوة صحفية على هامش اشرافه رفقة الوزير الاول على إنطلاق امتحان شهادة البيام من البليدة، “المشاريع الجديدة تاأتي في إطار رقمنة قطاع التربية”.

مشيرا ان “المشاريع تتمثل في كل من مشروع “كفاءتاك” الذي يسمح للتلاميذ من تطوير مواهبهم وكفاءاتهم التعليمة والعلمية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية”.

ودعا وزير التربية “ادعوا جميع منتسبي القطاع في الشروع للغنخلاط في هذا المشروع”.

التطبيق الثاني يخص تطبيق جديد للاولياء، وقال واجعوط “التطبيق هو امتداد للفضاء المخصص لاوياء التلاميذ، حيث يمكن التطبيق المهتمين في الشأن من متابعة مستجدات القطاع ويوفر للأولياء امكانية الغطلاع على نتائج أولادهم”.

“بالإضافة إلى نظام إعداد التقارير المدرسية”، يضيف الوزير، حيث يهدف التطبيق إلى الإستغلال الامثل للمعلومات الخاصة بكل المؤسسات التربوية.

وقال واجعوط “سيقوم من خلال منتسبوا القطاع بإعداد تقارير بعد كل زيارة يقومون بها للمؤسسات التربوية”.

واكد الوزير ان “التطبيق سيسمح لنا بالمتابعة الدقيقة والآنية لوضعية المؤسسات على المستوى الوطني والتدخل في الوقت المناسب لحل المشاكل”.