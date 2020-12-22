وزير التجارة يستقبل المدير العام لمجمع “بالما نوفا”

إستقبل وزير التجارة، السيد كمال رزيق، عضو مجلس إدارة الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، والرئيس المدير العام لمجمع “بالما نوفا”، السيد لطفي صويلح.

وتطرق الطرفان إلى الوسائل والآليات التي يجب تجنيدها من أجل تطوير شعبة الصناعات الغذائية والتحويلية، وكذا تشخيص الصعوبات التي تواجه المؤسسات التي تنشط في القطاع. الرهان الاستراتيجي والحقيقي هو تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا والذي يمر حتما عبر تثمين وترقية القدرات التحويلية الوطنية وكذا الخبرة الحقيقية للمؤسسات في هذا المجال.