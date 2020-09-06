وزير التجارة و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في زيارة عمل الى كل من ولاية تندوف .

#وزارة_التجارةيشرع وزير التجارة البروفيسور كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي في زيارة عمل الى كل من ولاية تندوف يوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 وولاية أدرار يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ، وتأتي زيارة العمل والتفقد هذه لكل من الولايتين

لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة و المالية الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية إضافة الى معاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار والذي يقضي بضمان نقل المنتجات المصدرة الى غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد، كما سيتم خلال الزيارة تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع إضافة الى لقاءات خاصة مع المتعاملين الإقتصاديين لكلا الولايتين .