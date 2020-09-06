وزير التجارة و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في زيارة عمل الى كل من ولاية تندوف .

#وزارة_التجارةيشرع وزير التجارة البروفيسور كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي في زيارة عمل الى كل من ولاية تندوف يوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 وولاية أدرار يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ، وتأتي زيارة العمل والتفقد هذه لكل من الولايتين
لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة و المالية الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية إضافة الى معاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار والذي يقضي بضمان نقل المنتجات المصدرة الى غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد، كما سيتم خلال الزيارة تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع إضافة الى لقاءات خاصة مع المتعاملين الإقتصاديين لكلا الولايتين .
#وزارة_التجارةيشرع وزير التجارة البروفيسور كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي في زيارة عمل الى كل من ولاية تندوف يوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 وولاية أدرار يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ، وتأتي زيارة العمل والتفقد هذه لكل من الولايتين