وزير التجارة : قافلة مساعدات غذائية ستنطلق اليوم من ولاية تيزي وزو

اكد وزير التجارة ان ثاني قافلة للمساعدات الغذائية من الـ 48 قافلة التي قررت وزارة التجارة تنظيمها على المستوى الوطني ستنطلق من ولاية تيزي وزو.

اوضح الوزير في منشور على صفحته في موقع فايسبوك ان المديرية الولائية لتيزي وزو حيث ستقدم القافلة الى السيد والي الولاية

مشيرا الى ان الدور يوم غدا الخميس هناك قافلتين الاولى لولاية أدرار و الثانية لولاية البليدة و بالتالي سيبلغ عدد القوافل 4 هذا الاسبوع في حين ستنطلق الـ44 قافلة المتبقية الاسبوع القادم

وقدم الوزير شكره لكل المشاركين في قوافل مديريات التجارة 48 الموجهة لولاة الجمهورية 48 لتوزيعها على مناطق الظل بكل ولاية قبل شهر رمضان الكريم .