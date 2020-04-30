وزير التجارة في زيارة فجائية إلى محلات بيع الحلويات بالبليدة

قام وزير التجارة كمال رزيق صبيحة اليوم بزيارة فجائية لمحلات بيع الحلويات التقليدية ببوفاريك، وذلك للوقوف على مدى تطبيق التدابير الوقاية الصحية للحد من انتشار وباء كورونا.

وأفاد بيان للوزارة، أن الزيارة تأتي تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة بالإجراءات الخاصة باستئناف بعض الأنشطة التجارية.

وأكد الوزير على إلزامية ارتداء التجار لكمامات قفازات ومآزر ، مؤكدا كذلك على التطهير المستمر للمساحات المخصصة للزبائن مع ضرورة تنظيم الدخول والخروج من المحلات بالاحترام الصارم لقواعد التباعد.